COVID: Secretaria de Saúde de Campina Grande imuniza coveiros e agentes de serviço funerário

A Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande iniciou nesta sexta-feira, 5, a vacinação da Covid-19 com coveiros e agentes de serviço funerário. Inicialmente foram imunizados 47 profissionais, incluindo os funcionários dos cemitérios municipais e os trabalhadores de agências funerárias particulares. Ainda serão vacinadas mais 44 pessoas deste grupo. “Esse público está recebendo a proteção para a Covid-19 porque são eles que lidam diretamente com os corpos das pessoas que morrem em decorrência da doença. Portanto, eles estão completamente vulneráveis e, como o objetivo é proteger a população, ampliamos a cobertura vacinal para este grupo, até porque isso ajuda a diminuir a transmissão do novo coronavírus já que, assim os trabalhadores da saúde, eles também pode funcionar como vetores de transmissão”, explicou a Coordenadora Municipal de Imunização, Miralva Cruz. Esta semana também a Secretaria de Saúde de Campina Grande iniciou a vacinação dos idosos acamados a partir dos 80 anos de idade que já são acompanhados pelas Equipes de Estratégia de Saúde da Família, como também para todos os profissionais da Atenção Básica de Saúde, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentistas, assistentes sociais, Agentes Comunitários de Saúde, Agente de Combate às Endemias, auxiliares de serviços gerais, recepcionistas e porteiros. Até o momento já foram vacinadas 5.439 pessoas em Campina Grande, o que corresponde a mais de 70% do total de doses recebidas pelo município. Em todo o Brasil, a média é de apenas 34% de doses aplicadas do total de doses distribuídas. Para a vacinação dos idosos a partir de 80 anos acamados que não acompanhados pela Equipe de Estratégia de Saúde da Família, a Secretaria de Saúde vai lançar um site na próxima semana para o agendamento.

Fonte: Codecom