Prefeito de CG decide não decretar ponto facultativo na Prefeitura de Campina Grande por conta do Carnaval

Prefeito diz que posição contribui com medidas contra a aglomeração de pessoas, no período, e se harmoniza com decisão do setor comercial da cidade

Durante entrevista à imprensa, na manhã desta terça-feira, 02, o prefeito Bruno Cunha Lima revelou que não vai decretar ponto facultativo na Prefeitura de Campina Grande, no período do Carnaval.

De acordo com Bruno Cunha Lima, o expediente será normal, por acreditar que a medida contribuirá para que não haja aglomerações na cidade durante o período de Carnaval.

O prefeito campinense observou também que a determinação, por não decretar ponto facultativo nas repartições municipais, se harmoniza com a decisão já tomada pelo setor comercial de funcionar normalmente no período carnavalesco. A exceção ficará por conta do feriado nacional de Carnaval.

Fonte: Codecom