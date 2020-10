CRIMES ELEITORAIS: SINTEP/PB DENUNCIA CASOS

Após manifestações contra o assédio moral cometido por gestores da Secretaria de Educação a profissionais da educação, o SINTEP recebeu mais uma denúncia sobre a infração do código eleitoral, em que o gestor do programa de robótica das escolas estaduais da Paraíba, solicitou o comparecimento de professores e alunos para o evento promovido pelo candidato à prefeitura de João Pessoa apoiado pelo Governo, através do grupo de WhatsApp oficial do programa de robótica.

Outra situação semelhante, aconteceu nesta semana em que houve publicação no Instagram oficial da Escola Prefeito Osvaldo Pessoa, no qual a gestora publicou uma foto realizando campanha para o mesmo candidato.

O SINTEP considera absurdas as atitudes da Secretaria de Educação de pressão e ameaças contra os professores(as) para fazer campanhas aos candidatos, negligenciando a proposta educacional e a legislação eleitoral vigente.

O Sindicato relembra que os trabalhadores que estiverem passando por essa situação de pressão e ameaças, devem entrar em contato com a direção e fazer uma denúncia anônima ao Tribunal Regional Estadual (TRE), através do aplicativo Pardal.

Diante de todo o assédio moral e antiética política, o SINTEP continua denunciando e expondo essas situações abertamente em suas redes sociais e na justiça. O SINTEP segue na luta por uma sociedade democrática e pela liberdade de voto.

Fonte: Ascom