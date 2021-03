Desorganização e exclusão marcam vacinação em Campina

A ex-secretária de saúde de Campina, a médica Tatiana Medeiros, crítica ferrenha da gestão de Bruno Cunha Lima (PSD), vem denunciando sucessivos equívocos e quebra de duas diretrizes do SUS para a regras e a fila de vacinação.

Ele lembra que ao iniciar a vacinação contra a Covid-19, via drive-thrup com os idosos de 70 a 74 anos em pleno sábado (20), dia em que as UBSF’s estão fechadas, gerando um processo de exclusão social.

“E os mais carentes?”, indaga Tatiana.

Ela questiona o porquê de a vacinação não está acontecendo nos postos de saúde. E denuncia que a gestão exclui e nega acesso aos mais carentes.

Neste sábado, as pessoas passaram horas no drive-thru com filas quilométricas dando voltas no bairro Santa Cruz, zona sul da cidade.

“Uma clara demonstração de falta de planejamento e de exclusão social”, lamenta Tatiana que, por denunciar os descasos, ainda não recebeu sequer a primeira dose da vacina contra a Covid-19, mesmo sendo da área da saúde e, portanto, do grupo prioritário.

