Jornalista reage bem ao tratamento contra a Covid-19 em Campina Grande

Internado desde da quarta-feira (17) na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Pedro I com Covid-19,o jornalista Juarez Amaral de Medeiros, está reagindo bem ao tratamento.

Um boletim médico divulgado no final da tarde deste sábado (20), informa que o comunicador apresenta um quadro evolutivo muito bom, saiu da sedação e consegue se mexer no leito.

No entanto, os médicos observam a partir de agora, para efetuar a extubação (retirada do tubo de respiração), o que pode ocorrer em um período de 24 horas.

Juarez começou a passar mal na tarde da última quarta-feira enquanto caminhava nas margens do Açude Velho.

Ele foi socorrido por uma equipe do SAMU, e foi diagnosticado com o COVID-19 dentro da ambulância do Samu.

Chegou ao hospital com mais de 80% de comprometimento dos pulmões.

Segundo informações de amigos próximos, Juarez apresentava os sintomas da Covid-19 há alguns dias.

Porem manteve a sua rotina de trabalho normalmente.

Ele não se prevenia da enfermidade e, segundo um amigo íntimo, desdenhava da Covid-19, ironizando quem usava máscara e dizendo que isso era coisa de “esquerdalha”.

Fonte: da redação com informações das redes sociais