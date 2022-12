DETRAN-PB PRORROGA SUSPENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS DE OUTROS ESTADOS

A Direção do Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba (Detran-PB) comunica que o serviço de transferência de veículos originários de outros estados será suspenso a partir do próximo dia 16 e não mais no dia 9. A prorrogação desse prazo se deu por conta do feriado desta quinta-feira (8) e do jogo do Brasil, no dia seguinte. O retorno será em 2 de janeiro de 2023.

A suspensão tem o objetivo de evitar que os processos não sejam concluídos a tempo, gerando débitos de licenciamento e de IPVA aos usuários. A exemplo dos anos anteriores, o usuário deverá pagar os débitos do veículo no estado de origem, para conclusão do serviço junto ao Detran da Paraíba.

Já os Certificados de Registros de Veículos (CRVs) com vencimentos nesse período tramitarão sem a incidência da multa referente ao vencimento do recibo de compra e venda do veículo até 30 dias após vencido.