Deputados divergem sobre voto aberto na eleição da Mesa; Inácio Falcão é contra, já Walber e Cb Gilberto endossam e pedem expansão do formato

A proposta do voto aberto para eleição das próximas Mesas Diretoras da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) apresentada pelo presidente Adriano Galdino (Republicanos) tem dividido as opiniões no parlamento. A matéria, que já recebe o aval da Comissão de Constituição e Justiça da Casa, por exemplo, foi rechaçada pelo deputado estadual Inácio Falcão (PCdoB), que é pré-candidato à presidência da Casa. Para ele, a votação aberta além de constranger os deputados fere a democracia.

“É muito ruim para a democracia, e nós enquanto candidatos, estamos pregando justamente isso, a democracia, a alternância de poder. Por que isso está sendo colocando agora em cima da hora, tentando mudar a regra do jogo?”, questionou.

Já os deputados Walber Virgolino (PL) e o deputado federal eleito, Cabo Gilberto endossaram a propositura, porém propuseram uma ampliação do formato para a apreciação das demais matérias do parlamento, propondo a extinção do voto secreto na Casa.

“Eu acho que todo voto deveria ser aberto. Eu vou emendar essa proposta do presidente para que todo voto na Assembleia seja aberto. É uma forma da sociedade e da imprensa fiscalizar a postura de cada deputado. O voto secreto dificulta a democracia, dificulta a transparência, dificulta a moralidade e a probidade de cada deputado, por isso sou totalmente favorável, votarei a favor e vou emendaressa proposta para que todos os votos na Assembleia em relação a qualquer matéria sejam abertos e a sociedade possa observar a atuação e a postura de cada parlamentar”, pontuou Virgolino.

O Cabo Gilberto, por sua vez, lembrou que sempre foi favorável ao voto aberto, mas lamentou que o presidente Galdino queira implantar o formato apenas para eleição da Mesa.

“Essa proposta de voto aberto eu já venho defendendo há bastante tempo e a imprensa paraibana e a opinião pública sabe disso. Basta lembrar em 2019 quando Estela Bezerra foi presa eu fui o único deputado que votei de forma aberta para mostrar a população nossa coerência e transparência. Por que o presidente agora defende o voto aberto? Porque ele está com medo de ser traído na votação da Mesa Diretora. Mas essa proposta eu já defendo há muito tempo, não apenas para eleição da Mesa, mas para qualquer votação na Casa”, emendou.

Ainda ontem os deputados Júnior Araújo (PSB) e Jutay Meneses também saíram em defesa do voto aberto no parlamento.

A expectativa é de que a matéria seja apreciada em plenário na próxima terça-feira (13).

Fonte: Blog do Ninja