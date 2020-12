DETRAN-PB SUSPENDE ATENDIMENTO POR 10 DIAS PARA IMPLANTAR CRV DIGITAL

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PB) suspende atendimentos de 1º a 10 de janeiro, com exceção do Licenciamento, para realizar os ajustes necessários no sistema para implantar o Certificado de Registro de Veículos (CRV) na forma digital.

.

Usuários com vistorias e recibos com vencimentos até o dia 10 de janeiro podem realizar o pagamento até 31 de janeiro de 2021. A suspensão abrange os serviços na sede, Ciretrans e postos de trânsito da Paraíba, mas não atinge os serviços de habilitação.

.

A suspensão atende à Resolução 809/2020, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que estabeleceu o prazo para implantação do CRV eletrônico em todo o território brasileiro.

Fonte: G1PB