MULHER É ASSASSINADA EM BOQUEIRÃO E SUSPEITO É O PAI DA VÍTIMA, NA PB

Uma mulher de 36 anos foi assassinada na noite desta terça-feira (29), na Zona Rural de Boqueirão. O principal suspeito do crime é o pai dela, identificado como Naldo Vieira. Os dois teriam discutido durante o crime por causa de um terreno familiar.

De acordo com informações repassadas pela família à polícia, os dois conviviam há pouco tempo. O suspeito havia se mudado para Boqueirão recentemente, quando passou a ter mais contato com a filha. No entanto, discutiam constantemente por conta do terreno familiar, onde a filha realizava um plantio e o pai não aceitava que ela usasse o terreno.

Durante a última discussão, na noite desta terça-feira o pai pegou uma espingarda artesanal e matou a filha com um tiro na cabeça. Ela ainda foi socorrida pelo Samu para o Hospital de Boqueirão, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. Uma perícia ainda será realizada no corpo da vítima e no local do crime.

Fonte: G1PB