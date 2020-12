Detran-PB suspende transferência de veículos de outros estados em dezembro

A suspensão tem a finalidade de evitar que os processos não concluídos em tempo hábil gerem débitos de licenciamento e de IPVA aos usuários, no próximo exercício.

O documento determina, ainda, que os Certificados de Registros de Veículos (CRVs) com vencimentos entre os dias 11 e 31 de dezembro vão tramitar sem a cobrança de multa referente ao vencimento do recibo de compra e venda do veículo até 30 dias, após o vencimento.

Fonte: G1