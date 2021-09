Dia do Comerciário: veja o que abre e fecha nesta segunda-feira (20)

Nesta segunda-feira (20) é comemorado o Dia do Comerciário na Paraíba. O feriado vai alterar o funcionamento do comércio e de shoppings, que terão lojas fechadas, porém atrações de lazer e alguns serviços funcionam normalmente. Confira o que abre e fecha neste dia.

Comércio

Em João Pessoa e Campina Grande, de acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), todo o comércio (incluindo lojas de shoppings e supermercados) deverá permanecer fechado. Em João Pessoa, apenas farmácias poderão abrir, enquanto em Campina Grande, padarias e lanchonetes também poderão funcionar.

Shoppings

João Pessoa

Manaíra e Mangabeira

Lojas: fechadas

Praça da alimentação e lazer: funcionando das 10h às 22h

Cinemas: sessões a partir das 13h30

Bancos, casa lotérica e serviços: funcionando normalmente

Tambiá

Lojas: fechadas

Praça da Alimentação e lazer: 12 às 20h30

Cinema: de acordo com as sessões

Mag Shopping

Lojas: fechadas

Praça da alimentação: 10h às 22h

Cinema: 13h às 22h

Brinquedoteca: 12h às 22h

Alameda de serviços: optativo

Shopping Sul

Lojas: fechadas

Praça da alimentação: 11 às 22h

Liv Mall

Todo o shopping estará fechado nesta segunda (20)

Pátio Aliplano

Até o fechamento desta matéria, a administração do shopping não respondeu os contatos da reportagem do Portal Correio.

Campina Grande

Partage Shopping

Lojas e quiosques: fechados

Big Bompreço: fechado

Praça da alimentação: 11h às 22h

Lazer: 13h às 22h

Cinema: conforme programação

Shopping Luiza Motta

Lojas: fechadas

Serviços: 9h às 18h

Cirne Center

Até o fechamento desta matéria, a administração do shopping não respondeu os contatos da reportagem do Portal Correio.

Patos

Patos Shopping

Lojas e serviços funcionam normalmente, das 10h às 22h)

Ônibus

Campina Grande

Em Campina Grande, o sistema de transporte público funcionará com uma frota especial. Segundo a Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP), a escala de operação de ônibus será a de sábado, com acompanhamento para ajuste da demanda real do dia (recolhimento ou incremento).

A operação se inicia normalmente às 05h, com encerramento as 20h, e algumas linhas não estarão operando, a exemplo da 003 e 100 tendo as demandas da UPA a serem atendidas pela linha 022, e a região da Zona Leste pelas linhas 303 e 333. A linha 900 também não vai operar, e a região será coberta pelas linhas 090A e 090B.

João Pessoa

De acordo com a Superintendência de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP), Frota de ônibus coletivo circula com quadro especial no Dia do Comerciário. Serão 67 linhas circulando no Dia do Comerciário e as empresas deverão manter frota e operadores reservas para atendimento de eventuais necessidades.

Restaurantes populares fecham em João Pessoa

Os restaurantes populares administrados pela prefeitura nos bairros de Mangabeira e Varadouro não vão funcionar na próxima segunda-feira (20), em virtude do Dia do Comerciário. Os serviços retornam na terça-feira (21), em horário normal.

As duas unidades atendem o público em geral com refeição pelo valor simbólico de R$ 1. Neste ano, já foram distribuíram mais de 500 mil refeições. O cardápio é acompanhado por nutricionistas, seguindo as diretrizes do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).

As seis Cozinhas Comunitárias que atendem o Bairro dos Novais, Gervásio Maia, Taipa, Timbó, Bela Vista e Jardim Veneza funcionarão normalmente segunda-feira, realizando a entrega gratuita de refeições às famílias em vulnerabilidade social cadastradas.

