Dia da Árvore: Prefeitura vai comemorar a data nesta terça-feira com plantio e distribuição de mudas

Nesta terça-feira, dia 21 de setembro, a Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), vai celebrar o Dia Mundial da Árvore com uma programação que envolve o plantio e a distribuição de mudas. A ação, que será realizada em conjunto com o Programa Minha Árvore, contará ainda com a assinatura de uma parceria com a empresa São Paulo Alpargatas, visando medidas de preservação ao meio ambiente da cidade.

A assinatura do termo de parceria entre a Prefeitura e a São Paulo Alpargatas acontecerá às 10h30, na sede da empresa, localizada na avenida Assis Chateaubriand. Ainda pela manhã, 8h, haverá plantio de mudas na área externa do Supermercado Bom que Só (avenida Dinamérica, 751, bairro Santa Rosa). No mesmo horário terá plantio na Faculdade Vip (avenida Floriano Peixoto, 3.333, no Santa Rosa).

No período da tarde, às 14h, no Partage Shopping, equipes farão a distribuição de 200 mudas. E às 16h30 haverá plantio de mudas na área externa da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti).

O titular da Sesuma, Geraldo Nobre Cavalcante, explicou que comemorar o Dia da Árvore é uma ação de grande relevância, por se tratar de uma espécie muito importante para o bioma e para a natureza em geral.

Campina Grande, segundo o secretário, está sendo reconhecida, nacionalmente, pela prática sustentável devido à produção, plantio e a distribuição de mudas, permitindo a expansão da sua área verde através do programa Minha Árvore.

Fonte: Ascom