Dois homens são brutalmente assassinados, crânios ficam esmagados

Um duplo homicídio foi registrado no início da noite desta terça-feira (04) num loteamento, na saída de Guarabira para a cidade de Pirpirituba, Agreste paraibano.

Os corpos ficaram inrreconhdcidos, uma das vítimas tinha o crânio destruído.

Segundo informações, a motocicleta encontrada ao lado dos corpos, possivelmente foi roubada nesta segunda-feira (03) no município de Alagoa Grande, Brejo paraibano.

A polícia não confirma a relação do crime com o roubo do veículo.

Um dos corpos foi identificado por Alex, vulgo Zorro, o segundo corpo não foi identificado.

Possivelmente foram assassinados por disparos de espingarda calibre 12, além de tiros de revólver.

Fonte: Blog do Galdino