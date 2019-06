Rebelião no Lar do Garoto deixa 22 internos feridos e PM aborta fuga

Rebelião no Lar do Garoto deixa 22 internos feridos e PM aborta...

Pelo menos 22 internos do centro educacional do Lar do Garoto, em Lagoa Seca, ficaram feridos durante uma rebelião nesta terça-feira (4). Cinco deles tentaram escalar o muro para fugir, mas foram impedidos por policias do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e do 10º Batalhão, que usaram armas com munições de borracha. Há dois anos, sete internos foram mortos durante uma rebelião e dois ficaram feridos.

A informação sobre feridos foi confirmada, nesta terça, pelo presidente da Fundação da Criança e do Adolescente (Fundac), Noaldo Meireles. Já a Polícia Militar informou que três internos precisaram ser levados para o Hospital de Trauma de Campina Grande.

Grades foram quebradas. Depois, foi feita uma varredura e localizados alguns espetos. O Núcleo de Ações Especializadas da Instituição também agiu no controle da situação.

Plano de fuga

O comandante do 10º Batalhão, coronel Francimar Vieira Lins, revelou que a motivação do tumulto teria sido o plano de fuga descoberto.

No dia 3 de junho de 2017, sete internos do Lar do Garoto, em Lagoa Seca, morreram e dois ficaram feridos , durante um tumulto na unidade.

Fonte: Paraíba Todo Dia