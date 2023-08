Edital prevê 140 vagas imediatas em dez especialidades; salário inicial é de R$ 26.196,30 para cargos de nível superior

By

A Câmara dos Deputados anunciou nesta quinta-feira (27) a escolha da Fundação Getúlio Vargas (FGV) como banca organizadora para o concurso público que pretende realizar ainda neste ano para o cargo de analista legislativo. O edital, aguardado com expectativa, ofertará pelo menos 140 vagas imediatas em dez especialidades. A seleção representa uma grande oportunidade para profissionais de nível superior, com remuneração inicial de R$ 26.196,30 e carga de trabalho de 40 horas semanais.

A efetivação do contrato com a FGV, no entanto, está sujeita à aprovação das instâncias superiores, conforme informou o site da Câmara dos Deputados. A decisão de escolher a FGV como banca organizadora foi baseada em critérios técnicos, considerando a experiência da instituição em concursos de grande porte, medidas de segurança contra fraudes e o valor total a ser pago.

As provas do concurso serão objetivas, discursivas e de títulos. Além disso, o edital prevê a reserva de 20% das vagas para candidatos autodeclarados negros e 5% para pessoas com deficiência, em cumprimento à lei 8.112/1990.

Os aprovados no concurso deverão cumprir um período de estágio probatório de três anos para conquistar a estabilidade no cargo. O projeto-base do concurso, que contém mais detalhes sobre a realização do exame, pode ser acessado aqui.

A autorização para a realização do concurso foi concedida pelo presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), em 24 de maio. Com o objetivo de recompor a força de trabalho da Câmara dos Deputados e suprir as vagas existentes, a expectativa é que o concurso atraia candidatos qualificados de diferentes perfis, elevando o nível de concorrência.

O professor e analista legislativo licenciado da Câmara dos Deputados, Fernando Mesquita, ressalta a importância de começar a se preparar o quanto antes. Segundo ele, a aprovação não depende apenas da prova em si, mas também do empenho e dedicação do candidato.

Para aqueles que buscam aprovação, o estudo sistemático, a resolução de muitas questões e a ênfase no estudo de português são fundamentais. A prova da FGV costuma eliminar bons candidatos na disciplina de língua portuguesa. O professor aconselha administrar bem o tempo de prova, dada a extensão dos textos e detalhes cobrados. Iniciar pelas disciplinas favoritas e de maior facilidade, preservando energia para as mais desafiadoras, é uma estratégia recomendada.

O concurso da Câmara dos Deputados é uma oportunidade valiosa para os profissionais que desejam ingressar em uma das instituições legislativas mais importantes do país, e a preparação adequada será determinante para alcançar o sucesso nessa concorrida seleção.