Em Campina Grande: criminosos roubam carro de enfermeira juntamente com vacinas contra Covid-19; veículo foi abandonado horas depois

Uma enfermeira dos quadros da Secretaria de Saúde de Campina Grande teve seu veículo tomado por assalto na saída do Hospital do Trauma de Campina Grande, neste domingo (31). Junto com o carro, os assaltantes levaram sem saber, uma caixa térmica com 70 doses da vacina contra Covid-19.

O fato aconteceu ás 8h30 e o carro foi abandonado por voltas das 11h30, no bairro das Malvinas. Os criminosos levaram apenas pertences da profissional de saúde e deixaram a caixa com as vacinas.

As informações foram repassadas pelo major Benevides, comandante do 15º Batalhão da Polícia Militar.

Fonte: Blog do Bruno Lira