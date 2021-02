Sine Municipal oferece mais de 50 vagas de emprego neste início de fevereiro

Neste 1º de fevereiro a Prefeitura de Campina Grande, por meio do Sine Municipal, oferece 51 novas vagas de emprego. Os trabalhadores interessados devem procurar o Sine, localizado no prédio do Museu Vivo da Ciência, rua Santa Clara, em frente ao Parque do Açude Novo e próximo ao Terminal de Integração de Passageiros. O atendimento acontece das 8h ao meio-dia e, diariamente, são distribuídas 120 senhas.

O Sine vem registrando semanalmente o aumento gradativo na oferta de novos postos de trabalho formal em Campina Grande.

No primeiro dia útil deste mês estão à disposição dos trabalhadores as seguintes vagas: agente de microcrédito; ajudante de carga e descarga de mercadoria; assistente administrativo; atendente de farmácia – balconista (para pessoas com deficiência); atendente de padaria e auxiliar mecânico de autos.

Também há vagas para auxiliar de padeiro; costureira de máquinas industriais; empregado doméstico nos serviços gerais; estoquista; jardineiro; lavador de automóveis; mecânico de autos em geral; mecânico de automóvel; motorista carreteiro; pedreiro; recepcionista secretária; técnico em eletromecânica; torneiro mecânico, e vendedor pracista (20 vagas).

O Sine Municipal atende a população de segunda à sexta-feira, obedecendo a todos os protocolos de segurança, tanto para os colaboradores como também para os trabalhadores. É exigido o uso de máscara, manter o distanciamento social e a utilização de álcool em gel.

Os interessados nas vagas oferecidas devem apresentar os seguintes documentos: identidade, CPF, carteira de trabalho e currículo atualizado. Todas as vagas disponíveis exigem experiência de seis meses comprovada na carteira de trabalho. Mais informações pelo telefone 3343-1486.

Fonte: Codecom