Em off, deputado revela que maioria da bancada do Republicanos prefere Branco Mendes a Wilson Filho

Em conversa com o Política da Paraíba nesta sexta-feira (25), um deputado estadual da base governista, revelou ao site, que a maioria dos deputados que compõem a bancada do Republicanos na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB), preferem o nome de Branco Mendes (Republicanos), como candidato à presidência no primeiro biênio.

Branco e o deputado Wilson Filho (Republicanos), almejam disputar o comando da ALPB. Entretanto, como ambos são filiados ao Republicanos, a legenda só lançará uma candidatura.

O Republicanos conseguiu eleger oito deputados estaduais, formando a maior bancada da ALPB, são eles: Adriano Galdino, Wilson Filho, Chica Motta, Michel Henrique, Márcio Roberto, Danielle do Vale, Jutay Meneses e Branco Mendes.

De acordo com informações de bastidores, os deputados esperam a chegada do deputado federal e presidente estadual da legenda, Hugo Motta, à Paraíba, para bater o martelo sobre quem será o candidato.

Na manhã de hoje, o deputado Tião Gomes (PSB), decidiu retirar sua candidatura à presidência da Casa, para apoiar Branco no primeiro biênio.

