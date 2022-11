Hugo Motta cobra fidelidade do Republicanos na eleição da mesa e fala em punição

O deputado federal Hugo Motta, presidente do Republicanos na Paraíba, cobrou unidade aos deputados estaduais eleitos e reeleitos pela legenda na disputa pela Presidência da Assembleia Legislativa da Paraíba.

Em nota, Motta afirmou que quem não seguir o entendimento formado pela legenda poderá sofrer sanções com infidelidade partidária.

Veja a nota:

O Republicanos da Paraíba, por meio do presidente da legenda, Deputado Federal Hugo Motta, informa que é necessária a união da bancada estadual quanto à eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa da Paraíba nos dois biênios.

Em caso de descumprimento do posicionamento firmado pelo Partido, o parlamentar poderá incorrer em infidelidade partidária, podendo sofrer as sanções cabíveis.

Com oito deputados estaduais eleitos, o Republicanos deve seguir unido para trabalhar firme e forte na defesa dos interesses do povo paraibano, com agenda programática que vise o desenvolvimento do estado e o bem-estar social.