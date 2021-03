Em Picuí: Grave acidente é registrado próximo a Ponte do Rio dos Tanques na tarde desta quarta (17)

Mais um grave acidente automobilístico foi registrado na PB-137, nas imediações da Ponte do Rio dos Tanques, zona rural de Picuí, município localizado na região do Seridó paraibano. O fato que acabou envolvendo dois motociclistas aconteceu por volta das 14h40 da tarde desta quarta-feira (16) e deixou pelo menos uma vítima gravemente ferida.

De acordo com informações colhidas pela nossa reportagem no local, o fato aconteceu quando os motociclistas seguiam sentido Picuí – Barra de Santa Rosa, quando um deles, um idoso que ainda não foi identificado, ao se aproximar da primeira entrada que dá acesso à região da Caatinga ‒ que fica logo após a Ponte do Rio dos Tanques ‒ entrou sem dar sinal e o outro que seguia logo atrás acabou colidindo com o mesmo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado por populares e poucos minutos depois 2 viaturas chegaram ao local para socorrer as vítimas. Até as 15h10, as equipes de saúde estavam no local prestando os primeiros socorros ao idoso, que a princípio teria sofrido ferimentos mais graves. Já a outra vítima, segundo informações, sofreu apenas escoriações pelo corpo e não precisou receber atendimento médico.

Este já é o segundo acidente registrado no local em menos de uma semana. Na última sexta-feira (12), a região foi marcada com a tragédia que vitimou fatalmente a picuiense Rubevânia e deixou seu esposo Jair em estado grave.

Fonte: Marcílio Araújo – Portal Picuí Hoje