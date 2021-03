PC da Paraíba explica que não participou de suposta operação e pai diz que filho morto foi confundido com bandidos

By

O superintendente da 3ª Superintendência da Polícia Civil da Paraíba, Sylvio Rabello, informou que a polícia do estado não participou da suposta perseguição a uma quadrilha de assaltantes de bancos na noite desta terça-feira (16) na BR 230 em Santa Luzia, Sertão da Paraíba. O possível confronto foi finalizado com morte do jovem empresário da cidade de Cajazeiras, Geffeson de Moura.

Por outro lado, a PM a realizou rondas nas imediações do confronto, na tentativa de localizar os policiais envolvidos na operação para ter mais detalhes do que aconteceu, porém eles não foram encontrados.

Nas redes sociais circula uma foto de vários homens presos, mas nada foi esclarecido.

Em entrevista prestada ao Portal Diário do Sertão, o pai do jovem cajazeirense, o policial aposentado Geraldo Mangelo, acredita que o filho foi morto por engano.

Fonte: Resenha Politika