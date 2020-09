Em Puxinanã: PM apreende arma de fogo,prende suspeitos e recupera moto roubada em Ingá

By

Policiais militares do 15º BPM, na noite desta quinta-feira(03), efetuou a prisão de dois suspeitos, que estavam portando uma arma de fogo, e recuperam uma motocicleta roubada, no município de Puxinanã.

As guarnições do Oficial Coordenador, da Força Tática e da Rádio Patrulha de Puxinanã efetuavam rondas e abordagens no município, quando visualizou dois indivíduos em uma motocicleta Honda Bros, em atitude suspeita. Ao solicitar a parada, para realizar a abordagem policial, os mesmos empreenderam fuga, na mesma hora.

Iniciada a perseguição, os policias notaram, que durante a fuga, os suspeitos se desfizeram de uma arma de fogo. Após muita perseguição, os suspeitos foram alcançados. A guarnição, ao questionar sobre a arma e a motocicleta, um dos suspeitos, que é menor de idade, afirmou que a arma de fogo era dele e a moto havia sido roubada.

Um suspeito foi preso e outro apreendido, e os dois conduzidos, junto com a arma de fogo e a motocicleta, para a Delegacia de Polícia Civil, na cidade de Esperança.

Segundo informações, a motocicleta havia sido roubada no município de Ingá, no dia 31/08/2020, e os suspeitos que foram pegos pela polícia foram identificados como sendo os mesmos que praticaram o roubo, dias atrás.

(Informações do Seção de Comunicação Social e Marketing Institucional do 15º BPM)

Fonte: Se Liga PB