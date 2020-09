Sine Municipal oferece nesta quinta-feira, 65 vagas de empregos

Nesta quinta-feira (3), o Sine Municipal de Campina Grande está oferecendo 65 vagas, destas seis são destinadas a pessoas com deficiência. A Coordenação do Sine esclarece que as vagas vão está disponíveis por tempo indeterminado, no entanto, devido à procura, algumas podem sair do sistema a qualquer momento.

São: 5 vagas para Ajudante; 5 vagas para Vendedor Pracista; 4 vagas para Agente de Microcrédito (Campina Grande); 3 vagas para Instalador de Internet; 3 vagas para Vendedor de Serviço de Internet; 2 vagas para Acabador de Mármore; 2 vagas para Costureira de Máquinas Industriais; 2 vagas para Cozinheiro Doméstico; 2 vagas para Empregada Doméstica; 2 vagas para Marceneiro (escolaridade não exigida); 2 vagas de Mecânico de Automóvel à Diesel; 2 vagas para Mecânico de Refrigeração; 2 vagas de Montador de Móveis de Madeira; 2 vagas de Repositor (supermercado); 2 vagas de Soldador.

Uma vaga para: Agente de Microcrédito (Queimadas); Analista de Desenvolvimento de Sistema; Auxiliar Administrativo; Auxiliar de Manutenção Predial; Auxiliar Técnico de Mecânica; Babá; Churrasqueiro; Gerente de Rede; Marceneiro (Ensino Médio Completo); Mecânico de Automóvel; Motoboy; Motorista de Reboque; Padeiro; Pintor de Estruturas Metálicas; Técnico em Eletrônica; Operador de Cartão de Crédito; Chapeiro; Saladeiro (A) e Mecânico de Bicicleta.

Pessoas com deficiência: 4 vagas para Empacotador a Mão; uma vaga para Auxiliar de Lavanderia e uma vaga para Auxiliar Administrativo.

Fonte: Codecom