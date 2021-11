Governo do RN divulga empresa que organizará o concurso da Polícia Militar

Foi publicada na edição desta quarta-feira (24) do Diário Oficial do Estado (DOE) a contratação da banca organizadora para concurso público da Polícia Militar do Rio Grande do Norte.

A empresa escolhida foi o Instituto Consulplan de Desenvolvimento, Projetos e Assistência Social.

A contratação foi feita por meio de termo de dispensa de licitação. O valor apresentado é de R$ 125.960,00.

O termo foi assinado pelo comandante geral da PM, coronel Alarico José Pessoa Azevedo Júnior, na última quinta-feira (18).

www.institutoconsulplan.org.br/Index.aspx

Fonte: Cofemac