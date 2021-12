Jovem é encontrado morto dentro de veículo em chamas, em Campina Grande

Daniel Vitor Cavalcante Brito, de 21 anos, era estudante de engenharia civil e estava trabalhando como Uber no momento em que foi assassinado na noite desta segunda-feira, 27, no bairro de Bodocongó, em Campina Grande.

De acordo com informações, ele congregava em uma igreja evangélica na cidade e chegou a cantar no coral durante os festejos natalinos.

Sobre a morte

Populares viram um carro pegando fogo e tentaram apagar, momento em que encontraram o corpo de Daniel no banco de trás do veículo com queimaduras no braço. Dentro do automóvel, foram encontrados documentos, celulares e ainda a quantia de R$ 25 em dinheiro.

Ainda segundo informações, Daniel teria pegado o carro do tio para trabalhar na noite de ontem como motorista por aplicativo.

Fonte: Paraiba Todo Dia