Escolas de Samba de São Paulo e Rio de Janeiro homenageiam este ano o Maior São João do Mundo no Carnaval

Numa demonstração de que Campina Grande é uma referência permanente nos maiores eventos do Brasil, a cidade será homenageada nos carnavais de São Paulo e Rio de Janeiro deste ano. Grandes escolas de samba estarão destacando o principal produto turístico da Paraíba, que é o Maior São João do Mundo. “Esta é uma exposição midiática inédita no período que antecede a edição da maior festa popular do Nordeste e todos estamos muito felizes com essa homenagem e reconhecimento”, destaca o prefeito Romero Rodrigues.

Já neste domingo, 11, na passarela paulista, a tradicional Escola de Samba Pérola Negra, de Vila Madalena, fundada em 1973, entra na avenida com um enredo que deixa claro o destaque para a cidade que há mais de três décadas realiza o maior evento regional do Nordeste: “Numa viagem arretada por terras nordestinas, a Joia Rara do Samba embarca rumo ao maior São João do Mundo: Campina Grande”.

Para quem quer conhecer o samba-enredo da Pérola Negra deste ano, basta acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=iaNg5RVIrog.

.Mangueira do Amanhã

Já no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 13, no Sambódromo carioca, será a vez da Escola de Samba Mangueira do Amanhã, unidade infantil da tradicional agremiação carnavalesca, levar a cidade do Maior São João do Mundo para a avenida. Com o samba-enredo “Campina Grande é festa, é tradição”, a escola exaltará em todas as suas alas a festa campinense de mês inteiro.

A escolha de Campina Grande e do Maior São João do Mundo como temas para o samba enredo da Mangueira do Amanhã nasceu em 2017, quando o presidente da agremiação, Soca, e o carnavalesco Bruno Farias conheceram o evento, a convite do prefeito Romero Rodrigues. “Saímos impactados, deslumbrados com a grandiosidade da festa de Campina”, resume Soca, que ainda faz uma revelação: a cantora Elba Ramalho está agendada para ser uma das estrelas do desfile.

“O enredo parte da estrutura da história de Campina Grande desde o algodão até o Parque do Povo onde mostramos tudo que acontece num dia de São João em Campina Grande”, afirmou o carnavalesco da escola, Bruno Faria.

A escola de samba mirim Mangueira do Amanhã é um dos projetos que compõem o Programa Social da Mangueira. Fundada pela cantora Alcione, presidente de honra do grupo, a escola de samba mirim reúne crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos. Só pode participar quem estiver matriculado e comprove frequência escolar.

Para quem quer conhecer o samba-enredo da Pérola Negra deste ano, basta acessar o link https://www.youtube.com/watch?v=U5O1Sp-i8Gc

Mangueira do Amanhã enaltece festa em samba enredo

Campina Grande será o tema da Escola de Samba Mangueira do Amanhã no carnaval do Rio de Janeiro 2018. O tema “São João de Campina Grande” invadirá a avenida apresentando a cultura nordestina e os elementos que compõem o Maior São João do Mundo.

Para tanto, diretores da agremiação estiveram em Campina Grande durante o Maior São João do Mundo de 2017 e conferiram de perto tudo que acontece na festa. Foi realizado, então, um trabalho minucioso de pesquisa que levantou os dados históricos e culturais sobre a festa. Com isso, foi possível a produção de um enredo que homenageia a maior festa nordestina.

Fonte: Codecom