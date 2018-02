UFCG divulga primeira chamada nesta sexta-feira, dia 9

Os candidatos aprovados e inscritos na lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (SiSU 2018.1) poderão ter sua primeira chance de ingressar no ensino superior. A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) divulgará nesta – feira, 9 de fevereiro, sua primeira chamada convocando os candidatos da lista de espera para o preenchimento de vagas remanescentes ocasionadas pelo não comparecimento de aprovados na chamada regular do SiSU. O resultado estará disponível no site www.ufcg.edu.br.

Os convocados devem ficar atentos às datas e aos locais de cadastramento: próximas quinta e sexta-feira, 15 e 16 de fevereiro, na coordenação do curso para qual o estudante foi classificado, no horário das 8h às 11h e das 14h às 17h. O procedimento é obrigatório para garantir a vaga na UFCG e deverá ser feito presencialmente pelo candidato ou por procurador legalmente constituído para esse fim.

Documentação

No ato do cadastramento deverão ser apresentadas cópias dos seguintes documentos: certificado de conclusão do ensino médio ou curso equivalente, ou diploma de graduação em curso superior, devidamente assinado pelo candidato e pela instituição; RG; CPF; título de eleitor para os brasileiros maiores de 18 anos, com comprovante de presença na última eleição (1º e/ou 2º turno da eleição de 2016); prova de quitação com o Serviço Militar para os brasileiros do sexo masculino maiores de 18 anos; certidão de nascimento ou de casamento; e comprovante de residência.

Os candidatos aprovados nas vagas reservadas devem apresentar documentação complementar comprovando cursado o ensino médio na rede pública de ensino, além de comprovante de renda familiar per capita.

A matrícula em disciplinas acontece no dia e as aulas ão início no dia .

Chamadas

No total, estão previstas oito chamadas para os inscritos na lista de espera para cursos da UFCG, conforme a existência de vagas. Cada uma delas respeitará a classificação para vagas de ampla concorrência e as reservadas para cotas. A segunda chamada será divulgada no dia , logo após o período de cadastramento da primeira.

Confira aqui o edital.

Fonte: Ascom