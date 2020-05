Exames de Bolsonaro entregues ao STF deram negativo para coronavírus, apontam laudos

By

Os laudos entregues pelo governo ao Supremo Tribunal Federal (STF), foram abertos a público nesta quarta-feira (13) e indicam que o presidente Jair Bolsonaro teve resultado negativo para o novo coronavírus. Os documentos foram divulgados após o jornal “O Estado de São Paulo”, entrar na justiça pedindo acesso a informação.

De acordo com ofícios anexados pela AGU no Supremo, foram utilizados nos laudos nomes de terceiros para preservação da imagem e privacidade do presidente da República e por questões de segurança. O CPF e a data de nascimento que constam nos papéis são de fato de Bolsonaro.

“Para a realização dos exames foram utilizados no cadastro junto ao laboratório conveniado Sabin os nomes fictícios Airton Guedes e Rafael Augusto Alves da Costa Ferraz, sendo preservados todos os dados pessoais e registro civil junto aos órgãos oficiais”, diz o oficio do Comandante Logístico do Hospital das Forças Armadas, Ruy Yutaka Matsuda.

O processo chegou ao Supremo Tribunal Federal e, na noite desta terça-feira (13), a Advocacia-Geral da União (AGU) forneceu os laudos ao ministro relator, Ricardo Lewandowski determinou a inclusão nos autos, sem sigilo.

“Determino a juntada aos autos eletrônicos de todos os laudos e documentos entregues pela União em meu gabinete, aos quais se dará ampla publicidade”, afirmou o ministro na decisão.

Fonte: Vitória Borges Primeiras Notícias