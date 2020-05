Com quadro de saúde debilitado, Wilson Braga é submetido a sessões de hemodiálise e segue intubado na UTI do HNSN

By

Com quadro de saúde debilitado, Wilson Braga é submetido a sessões de...

A atualização do quadro de saúde do ex-governador Wilson Braga, divulgada nesta quarta-feira (13) dão conta de que ele se encontra com quadro clínico considerado estável, embora tenha precisado passar por sessões de hemodiálise.

As sessões foram necessárias já que Braga apresentou complicações nos rins decorrentes do quadro de coronavírus registrado após contraprova do exame, que inicialmente tinha descartado a covid-19.

Wilson foi transferido para UTI na última semana, logo após falecimento de sua esposa, a ex-deputada federal Lúcia Braga.

Por conta de uma piora clínica ocorrida no último domingo o político paraibano está entubado.

Fonte: Blog do Ninja