Exercícios para tratamento de bursite

Bursite é uma inflamação da bursa sinovial, tecido que atua como uma pequena almofada localizada no interior da articulação, evitando o atrito entre o tendão e o osso. No caso da bursite no ombro, há dor localizada na parte superior e anterior do ombro e dificuldade no movimento. O ombro é uma das articulações mais complexas do esqueleto, sendo formado por três ossos e vários músculos, tendões e ligamentos. Trata-se de uma articulação que permite a movimentação do braço de forma multiaxial, possibilitando grande amplitude de movimento.

Nesta edição, vamos aprender alguns exercícios para aliviar as dores da bursite. Mas é sempre bom lembrar que é necessário procurar um médico para se obter um diagnóstico.

Exercício 1

Desenvolvimento: sentado em uma cadeira, com as costas apoiadas no encosto, pernas ligeiramente afastadas, com os braços esticados para cima, segurando um halter em cada mão, dobre os braços até formar um ângulo de 90 graus em relação ao antebraço. Faça 3 séries com 20 repetições.

Exercício 2

Elevação curvada: sentado em uma cadeira, com os pés juntos, tronco inclinado de forma que fique encostado nas pernas, segurando um halter em cada mão, comece por debaixo das pernas, afastando até a altura dos ombros. Faça 3 séries com 20 repetições.

Exercício 3

Frontal cruzado: em pé, com as pernas ligeiramente afastadas na largura dos ombros, com os braços esticados à frente do corpo, segurando um halter em cada mão, faça movimentos curtos cruzando os braços. Faça 3 séries com 20 repetições.

Exercício 4

Rotação externa: em pé, com as pernas afastadas na largura dos ombros e ligeiramente flexionadas, segurando um halter em uma das mãos e com o braço encostado na lateral do corpo e o antebraço flexionado, faça um giro apenas do antebraço em direção ao corpo e volte à posição inicial. Faça 3 séries com 30 repetições.

Exercício 5

Puxada alta com barra: em pé, com as pernas afastadas na largura dos ombros e ligeiramente flexionadas, segurando uma barra à frente do corpo, puxe a barra em direção ao queixo, elevando os cotovelos. Faça 3 séries com 20 repetições.

Exercício 6

Elevação frontal com a mão pronada: sentado em uma cadeira com as costas apoiadas no encosto, segurando um halter em cada mão e os braços abaixados na largura do corpo, eleve os braços até a altura dos ombros com as mãos pronadas. Faça 3 séries com 20 repetições.

Fernando Mudesto é Professor de Educação Física no Unasp, campus São Paulo

Fonte: Revista Vida e Saúde