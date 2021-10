Forte colisão mata caminhoneiro, entres as cidades de Aparecida e Pombal, durante a madrugada

O Corpo de Bombeiros Militar com sede na cidade de Pombal, 2°CBM/6°BBM, foi acionado,madrugada deste sábado (02), para atender uma ocorrência envolvendo dois caminhões na BR230, entre as cidades de Pombal e Aparecida, no Sertão do estado.

Nas intermediações do Açude Mufumbo, havia um engavetamento de dois caminhões, onde o motorista do veículo carregado com estacas de madeira, veio a óbito no local.

As informações iniciais davam conta de que um caminhão reboque estava parado na BR 230, devido a uma falha mecânica. A via mesmo sinalizada não foi suficiente para evitar a tragédia.

O CBMPB isolou o local, fez sinalização e balizamento de trânsito, enquanto parte da equipe retirava as ferragens da vítima.

Repórter PB