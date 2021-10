By

Semana começa com 23 oportunidades de emprego em Campina Grande

Sine Municipal atende de forma presencial e online de segunda à quinta-feira, das 7h às 17h, e na sexta-feira até às 13h

A Prefeitura de Campina Grande, por meio do Sine Municipal, está oferecendo 23 vagas para este início de semana. O Sine atende de forma presencial e online, de segunda à quinta-feira, das 7h às 17h. Na sexta-feira o atendimento vai até às 13h.

Os candidatos devem procurar o Sine Municipal munidos dos seguintes documentos: carteira de trabalho, carteira de identidade, CPF, comprovante de residência e o currículo atualizado. Para a maioria das ações, o órgão disponibiliza atendimento online, não sendo necessário o deslocamento até o órgão.

O Sine disponibiliza links na Bio do instagram @sinemunicipalcg, especialmente, para Novo Cadastro e/ou Atualização Cadastral: https://forms.gle/ h8yVfRj2eCNurJij6 e para Cadastrar Currículo Online: https://forms.gle/ ehtTJHd2zXovA1Pu5.

É importante que os campos sejam preenchidos com todas as informações solicitadas no formulário. Para mais informações está disponível o telefone (83)98856-1567.

Estão à disposição dos trabalhadores em Campina Grande as seguintes vagas:

Ajudante de ferramenteiro (ensino médio completo + 6 meses de experiência comprovada na área) 1 vaga

Auxiliar de cozinha (ensino médio completo + 6 meses de experiência na carteira) 2 vagas

Auxiliar de marceneiro (ensino médio + 6 meses de experiência na carteira) 1 vaga

Cozinheiro de restaurante (ensino médio completo + 6 meses de experiência) 1 vaga

Eletricista (ensino técnico completo + 6 meses de experiência na carteira) 1 vaga

Ferramenteiro (ensino médio completo + 6 meses de experiência comprovada em desenho, projetos e moldagem) 1 vaga

Gerente de restaurante (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 1 vaga

Marceneiro (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira + veículo próprio) 1 vaga

Mecânico de manutenção de máquina industrial (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 2 vagas

Motorista de caminhão guincho pesado com munk (ensino médio completo + experiência de 6 meses comprovada + CNH tipo D) 2 vagas

Operador de máquinas fixas (ensino médio completo + 6 meses de experiência comprovada com máquinas específicas para papel) 1 vaga

Promotor de vendas (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira + veículo próprio) 1 vaga

Vendedor interno (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 3 vagas

Vendedor pracista (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira + veículo próprio para o exercício da função) 5 vagas.

Fonte: Ascom