FRAUDE EM CONCURSO. Militar de Alagoas é preso em João Pessoa

A Polícia Civil da Paraíba,junto com policiais alagoanos,deflagrou na manhã desta quinta-feira (21), uma operação contra organização criminosa acusada de fraudar concursos públicos no Nordeste. De acordo com as primeiras informações, um policial militar foi preso suspeito de chefiar a organização.

Quatro mandados de busca e apreensão também estão sendo cumpridos na Paraíba, durante a Operação Loki. Os mandados foram expedidos pela 17° Vara Mista do Estado de Alagoas.

A ação é coordenada pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO) de João Pessoa.

O delegado Diego Beltrão informou que a organização criminosa teria fraudado concursos da Polícia Militar,Civil e Corpo de Bombeiros.

O policial foi preso na sua residência no bairro Portal do Sol. O delegado informou que o policial ostentava um patrimônio incompatível com sua renda. O preso, que é policial no estado de Alagoas, também foi investigado na Operação Gabarito.

Redação com Click-PB / Foto: Reprodução TV