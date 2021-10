Procon-CG: Preço do litro da gasolina comum sobe 3,44% e do etanol reduz 0,33% neste mês

Procon-CG: Preço do litro da gasolina comum sobe 3,44% e do etanol...

O preço médio do litro da gasolina comum vendido nos postos de combustíveis de Campina Grande passou de R$ 5,978 (valor do mês de setembro) para R$ 6,184 neste mês de outubro, ou seja, sofreu um aumento de 3,44%. Já o litro de etanol passou de R$ 4,996 (setembro) para R$ 4,979 (outubro), ou seja, sofreu uma redução de 0,33%. Essas variações foram verificadas na última pesquisa do Procon Municipal, divulgada neste sábado (23), com o objetivo de servir como referência ao consumidor na hora de abastecer seus veículos.

Ainda de acordo com o levantamento do Procon-CG, dos seis combustíveis avaliados (gasolina comum, gasolina aditivada, etanol, diesel comum, diesel S-10 e o Gás Natural Veicular), quatro apresentaram variação de preços positivas no mês de outubro em relação ao mês anterior, um negativo e o outro de manteve estável.

Variações positivas – Além do aumento do preço médio da gasolina comum (3,44%), o estudo do Procon Municipal constatou variação positiva no litro da gasolina aditivada, que sofreu um aumento de 3,81% e passou de R$ 6,078 (setembro) para R$ 6,310 (outubro). O litro de diesel comum e diesel S-10 também sofreu acréscimo: o diesel comum passou de R$ 4,664 (setembro) para R$ 4,919 (outubro), ou seja, sofreu um aumento de 5,47%; enquanto que o diesel S-10, passou de R$ 4,769 (setembro) para R$ 5,032 (outubro), ou seja, sofreu um aumento de 5,51%.

Já o preço médio do metro cúbico do gás natural veicular cobrado nos postos de abastecimentos campinenses se manteve estável, ou seja, sofreu um pequeno aumento de 0,05%; e passou de R$ 4,647 (setembro) para R$ 4,649 (outubro). O valor do litro de etanol foi o único que sofreu uma redução (0,33%), segundo a pesquisa do Procon Municipal que foi realizada nessa segunda-feira (18), em 56 postos de combustíveis do município e pode ser conferida na íntegra no site do órgão: https://procon.campinagrande.pb.gov.br/

Fonte: Ascom