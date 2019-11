Galvão Bueno sente mal-estar em Lima e está fora da final da Libertadores

By

O narrador Galvão Bueno teve um mal-estar na manhã desta quinta-feira (21) em Lima, no Peru, onde se encontrava para narrar a decisão da Libertadores, entre Flamengo e River Plate. As informações são do GloboEsporte e da TV Globo.

Galvão foi levado para exames na clínica Anglo-Americana, em Lima. Por conta disso, ele está fora da final da Libertadores e será substituído por Luís Roberto.

Em nota, a Globo afirmou que o narrador “foi prontamente atendido e está sendo submetido a um cateterismo para desobstrução de uma artéria coronariana”. Ao final do procedimento, o hospital divulgará um boletim médico com o estado de saúde de Galvão.

