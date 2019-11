Romaria tem esquemas de ônibus, trânsito e segurança

A 256ª Romaria da Penha, que acontece a partir das 22h deste sábado (23) em João Pessoa, vai contar com esquema especial de transporte público e segurança para os fiéis. Veja abaixo.

De acordo com a Polícia Militar, 1,5 mil policiais militares, policiais civis, bombeiros e membros de outros órgãos estarão atuando para garantir a segurança dos fiéis durante o trajeto da Romaria.

A movimentação dos participantes será monitorada por câmeras e a PM também usará drones para auxiliar o trabalho dos policiais. O policiamento estará atuando desde o início da noite, para garantir a segurança dos participantes desde a saída de casa, com reforço nos pontos do ônibus e em locais estratégicos.

Ao longo do percurso, a PM estará ainda com 15 Pontos de Observação Policial (POP), duas plataformas e também de disciplinadores de público. A passarela da Avenida Dom Pedro II será interditada com a presença dos policiais do Canil.

O Corpo de Bombeiros vai utilizar 28 viaturas, 13 postos operacionais e dois postos de guarda-vidas, uma embarcação e sistema de monitoramento com drone, para atuar no combate a incêndios, atendimentos pré-hospitalares, buscas e salvamentos, além de prevenções aquáticas e vistorias técnicas.

A Polícia Civil vai garantir reforço com plantão na 9ª Delegacia Distrital, no bairro de Mangabeira, que será responsável por todos os procedimentos ocorridos durante o evento. Além disso, estarão funcionando normalmente o plantão da Central de Polícia, no bairro do Geisel, para procedimentos em geral e a 12ª Delegacia Distrital, em Manaíra, para registro de Boletim de Ocorrência (BO).

As Delegacias da Infância e Juventude, de Atendimento Especializado a Mulher e de Crimes contra a Pessoa também estarão atuando normalmente, em regime de plantão. Ao todo, 20 policiais civis serão escalados a mais para trabalhar no dia do evento, com oito viaturas.

O Samu contará com 12 profissionais atuando exclusivamente no percurso da romaria e a Guarda Municipal da capital vai atuar com 150 homens e mulheres. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai empregar um efetivo de 30 policiais e quatro viaturas, garantindo a segurança viária na BR-230 e nas alças do viaduto da Universidade Federal da Paraíba.

Trânsito

As intervenções serão executadas por um efetivo de mais de 100 agentes de mobilidade urbana da Superintendência executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP), que também trabalharão na orientação dos condutores. No transporte, será disponibilizada uma frota de 130 ônibus para garantir o conforto e a agilidade dos romeiros no retorno para casa.

A Romaria da Penha tem um percurso de 14 quilômetros que se inicia na Igreja de Lourdes, na Avenida João Machado, e segue pela Avenida Dom Pedro II, Via Expressa Padre Zé (UFPB), principal dos Bancários, Rua Santa Bárbara e Avenida Hilton Souto Maior, a partir do Shopping Mangabeira, até a Penha.

No Centro, os agentes de mobilidade interditarão, a partir das 13h, uma faixa da Rua Nina Lima, no sentido Cemitério Senhor da Boa Sentença, para a montagem de um palco. A partir das 16h, haverá interdição parcial de um trecho da Avenida João Machado, entre a Rua das Trincheiras e a Avenida Tabajaras.

A circulação será impedida em uma das faixas no sentido Centro/bairros, permitindo o posicionamento dos trios elétricos. O aumento na aglomeração de fiéis implicará no avanço dos bloqueios, levando a uma interdição total da Avenida, a partir das 21h.

Bloqueios

Ao longo do roteiro até o Santuário, haverá bloqueios em diversas vias cujos sentidos são direcionados à rota do percurso. Isso deve evitar congestionamentos e riscos aos romeiros. Os motoristas serão orientados pelos agentes no local, mas há rotas indicadas para dois pontos específicos, pois deverão ser interditados ainda durante a tarde.

Um deles é a intersecção entre as avenidas Diogo Velho e João Machado. Com o seu fechamento, os veículos que saem do Centro com destino a Cruz das Armas deverão seguir pela Rua Desembargador José Peregrino e cruzar a Rodrigues de Aquino, indo até a Rua Nina Lima, que permite o retorno às Trincheiras.

O segundo ponto é o cruzamento entre as avenidas João Machado e Tabajaras. Após o seu bloqueio, os veículos que vêm da Vasco da Gama em direção ao Centro, deverão seguir pelas ruas Capitão José Pessoa, Rodrigues de Aquino, Irineu Joffiliy, Rodrigues Chaves e Nina Lima, até a cidade baixa, ou em frente, indo à Praça Venâncio Neiva.

O Santuário da Penha estará totalmente interditado a partir das 7h do sábado (23). Será permitida apenas a circulação de veículos que contarem com o adesivo de permissão de acesso.

Transporte

Os fiéis que pretendem voltar para casa utilizando o transporte coletivo urbano vão contar com uma frota de 130 ônibus que circularão a partir das 4h saindo da entrada da Penha, na PB-008. Serão 60 veículos da Transnacional, que farão rotas para Mangabeira e Centro, e 70 da Marcos da Silva, que irão até o Terminal de Integração do Varadouro (TIV) pelas avenidas Beira Rio e Epitácio Pessoa.

Os ônibus ficarão estacionados na PB-008, próximos do posto de combustíveis “Federal”. Os pontos de taxi também estarão na rodovia estadual, situados à direita do posto, no sentido Estação Ciências.

As linhas do Tetéu estarão operando normalmente durante toda a madrugada do domingo. Equipes da Seção de Fiscalização de Transporte Público (SEFTP) vão controlar a saída dos veículos, bem como o embarque e desembarque de passageiros.

