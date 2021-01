Gestor competente, carismático e humilde, Romero completa 55 anos de olho no Palácio da Redenção

O ex-prefeito, Romero Rodrigues (2013 – 2020), e pré candidato a governador, completa 55 anos neste sábado (9).

Nascido aos 9 de janeiro de 1966 no distrito de Galante, município de Campina Grande, Romero, engenheiro de formação, ingressou na política como vereador da Rainha da Borborema e chegou a presidir a Casa de Félix Araújo.

Depois se elegeu deputado Estadual por dois mandatos, deputado Federal e, finalmente, se elegeu prefeito de Campina Grande.

Fez dois ótimos mandatos, transformando a cidade, que vem num crescente desenvolvimento.

Tanto é verdade que com a força do seu prestígio, conseguiu eleger Bruno Cunha Lima (PSD) logo no primeiro turno para lhe suceder na Prefeitura e deixou o Governo com cerca de 90% de aprovação popular.

Agora, depois de 8 anos titularizando a principal cadeira do Palácio do Bispo, na avenida Rio Branco, bairro da Prata, o Mago de Galante mira outra confortável e importante cadeira, a do Palácio da Redenção, na Praça dos Três Poderes, no centro de João Pessoa.

Para isso, já iniciou um períplo pelo Estado, apresentando Campina Grande como um case de sucesso para o povo paraibano.

Romero quer implementar a experiência exitosa da Rainha da Borborema em todo o Estado.

Presidente do PSD, ele pretende formar uma grande aliança capaz de desalojar João Azevêdo (Cidadania) do Palácio da Redenção em 2022.

O raposeiro Romero é considerado pela família, a esposa e médica, Micheline, e o casal de filhos, um homem simples e muito engraçado, que faz piada de tudo.

É, portanto, um político maneiro, simples, carismático e humilde, que conquista corações com facilidade e tem experiência administrativa testada e aprovada.

PARABÉNS!

Fonte: Heleno Lima