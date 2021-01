Nova pesquisa da lista de material escolar realizada pelo Procon de Campina Grande já está disponível

Nove papelarias de Campina Grande foram visitadas nesta quarta-feira, 6, por técnicos do Procon Municipal que realizaram um levantamento de preços de 25 itens que são comuns na lista de materiais exigidos pelas escolas na hora da matrícula. De acordo com o levantamento feito uma resma de papel ofício A4 da marca Copimax custa em média R$ 21,42. O menor valor encontrado para esse tipo de papel foi de R$ 19,99 e o maior R$ 22,90. A caixa de giz de cera com 12 unidades apresentou uma variação alta de preços, 193%, chega a ser encontrada nas lojas visitadas a preços que vão de R$ 7,20 a R$ 2,45. E a caixa de lápis de cor 12 unidades da marca Faber Castell também apresentou uma diferença alta, de 119%, chegando a custar de R$ 10,99 a R$ 24,15. Já no segmento de pincéis e tesouras, o Pincel nº 20 custa em média R$ 6,37. O menor valor encontrado para esse material foi R$ 3,79 e o maior R$ 9,90, quem pesquisar pode fazer uma economia de R$ 6,11. A tesoura sem ponta pode ser encontrada a preços que vão de R$3,20 a R$ 8,30.

A pesquisa traz ainda informações dos preços de pastas, canetas, lapiseira, régua e cadernos. Estes últimos chegam a apresentar uma grande diferença de preços, dependendo da marca o consumidor que pesquisar pode economizar até R$ 35,51 na compra de um caderno capa dura de 12 matérias. O material apresenta ainda a lista completa de materiais que não podem ser cobrados pelas escolas e ainda traz algumas dicas.

Confira a pesquisa atual na íntegra no link a seguir https://procon.campinagrande. pb.gov.br/8155-2/

Fonte: Codecom