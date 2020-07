Gol e Azul confirmam retorno de voos no Aeroporto de Campina Grande em agosto

O Aeroporto de Campina Grande/Presidente João Suassuna terá o retorno de suas atividades a partir do dia três de agosto com um voo operado pela Azul Linhas Aéreas Brasileiras. Já no dia 17 de agosto, acontece o retorno da Gol Linhas Aéreas Inteligentes.

A Azul retornará o voo entre Recife e Campina Grande. O voo parte da capital pernambucana às 13h10, com chegada ao João Suassuna às 14h. O retorno acontece às 15h, com chegada ao destino às 15h40. Esse voo será diário, com um ATR, com capacidade para 70 passageiros.

A Gol retorna ao mercado campinense com novos horários, com quatro operações por semana – domingo, segunda, quarta e sexta-feira. O voo sairá de São Paulo/Guarulhos às 13h15, com chegada a Campina Grande prevista para às 16h25. O retorno acontece às 17h45, com chegada às 21h. A companhia aérea irá operar com um Boeing 737-800.

Outros mercados

A companhia volta a ter voos para sete destinos regionais: além de Campina Grande, Caxias do Sul (RS), Juiz de Fora (MG), Londrina (PR), Maringá (PR), Montes Claros (MG) e Presidente Prudente (SP). Ainda serão realizadas outras operações em parceria com a VoePass (antiga Passaredo). Com as novidades, a GOL vai somar mais de 55 destinos atendidos ao longo do mês.

Fonte: Fábio Cardoso