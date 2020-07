Pré-candidato à prefeitura campinense fala sobre apoios recebidos para a disputa

O deputado estadual Tovar Correia Lima, pré-candidato a prefeito de Campina Grande pelo PSDB, durante entrevista à Rádio Panorâmica, falou sobre as articulações políticas que tem realizado para culminar em seu nome como o escolhido de Romero Rodrigues (PSD) na corrida pela sucessão municipal.

Se referindo a Bruno Cunha Lima (PSD), Tovar disse ser salutar e importante ter dois nomes na disputa da vaga pelo mesmo grupo, para que o eleitor possa saber e entender qual a dinâmica, ideologia e posicionamento de cada um, e que também é natural essa discussão para a escolha de quem melhor aglutina com os aliados e que esteja alinhado à sociedade civil organizada e à população em geral.

Tovar ainda disse que tem conversado sempre com o prefeito Romero Rodrigues e que deve conversar com Bruno, mais uma vez, para que possam afinar-se, cada vez mais, para reunir todos os aliados e vencer a campanha.

– É mais do que um candidato. Precisamos de um prefeito, de alguém que trabalhe nos destinos da cidade e consiga o mesmo crescimento e andamento que está sendo dado hoje em Campina Grande, com o prefeito Romero, ou seja, com alguns ajustes, mas com a mesma autoestima que ele conseguiu devolver ao povo da cidade – disse.

Ele afirmou que pôde enxergar mais da parte administrativa da cidade quando assumiu a Secretaria de Planejamento.

Ainda na entrevista, o deputado comentou o posicionamento da vereadora e presidente da Câmara Municipal, Ivonete Ludgério, e do colega de parlamento e também pré-candidato pelo PSD, Manoel Ludgério, a seu respeito, que, por mais de uma vez, já declararam não aceitar Tovar como o possível nome do grupo.

Na ocasião, Correia Lima disse que não tem nenhum conflito pessoal e político com o casal e que um ponto os liga:

– Eu não tenho absolutamente nada conflituoso com a vereadora e o deputado Manoel. Inclusive em Campina somos votados em regiões diferentes. É importante que se diga que eles são um braço político-eleitoral importante dentro do grupo de Romero. Tenho tentado conversar com eles, mas, devido à pandemia e o distanciamento, não tenho conseguido, e não há dificuldade nenhuma de bater esse papo com Manoel e Ivonete, até porque existe um ponto que nos liga, que é o bem que queremos por nossa cidade – disse.

Com relação ao posicionamento do Progressistas de Campina Grande, através do vice-prefeito Enivaldo Ribeiro, que direcionou preferir o deputado como nome para sucessão, Tovar disse que recebeu a informação de forma entusiasmada e grata e ressaltou que existe uma amizade de vários anos com os filiados do PP e com a família Ribeiro.

– Estamos conversando há muito tempo nesta construção. Ela não é de hoje, é antiga. Recebo esse direcionamento com muita responsabilidade e entusiasmo. Claro que tenho conversado com a mesma intensidade com os partidos que formam o grupo, um time que vem jogando desde 2013 e que vem dando certo, como PSDB, MDB, PSD, PP, PSC. Acredito que precisamos manter e depois discutir de quem será a disputa da cabeça de chapa. Estamos nesse diálogo com muita responsabilidade e feliz com o apoio indicativo do PP ao meu nome – contou.