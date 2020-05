Governadores do Nordeste e demais regiões se reúnem com o presidente Jair Bolsonaro, nesta quinta-feira

Governadores do Nordeste e demais regiões se reúnem com o presidente Jair...

O governador da Paraíba João Azevêdo, ao lado dos 8 chefes de Executivo estadual do Nordeste, além de outros governadores das demais regiões do Brasil, se reúnem nesta quinta-feira (21), com o presidente Jair Bolsonaro. Também participarão da reunião representantes do Congresso e do Supremo Tribunal Federal (STF).

A reunião será realizada por videoconferência e o tema será a pandemia de Covid-19 e o socorro aos estados e municípios, que, aprovado no congresso, ainda não foi sancionado pelo presidente.

O governador do Piauí Wellington Dias (PT) revelou a Revista Nordeste que houve uma reunião preparatória na tarde dessa quarta-feira (20) para priorizar uma pauta unificada entre os governadores da região. Segundo Dias, a necessidade do diálogo e integração entre governadores, presidência e sua equipe, prefeitos e iniciativa privada para as medidas concernentes à área de saúde é prioridade.

“A grande prioridade, que está acima de qualquer divergência, é salvar vidas e trabalhar naquilo que a ciência recomenda para área da saúde e tomar as decisões com segurança”, explicou Wellington Dias, enfatizando que há a preocupação com a economia e o emprego, mas que é preciso levar em conta a necessidade de proteger a vida.

O chefe do Executivo piauense destacou um projeto sancionado pelo Congresso Nacional sobre liberação de recursos para estados e municípios. Ao mesmo tempo, ele afirma que a garantia relacionada aos empréstimos com bancos nacionais e internacionais sejam mantidas na forma apresentada pelo Congresso Nacional.

“Esse é o caminho que será muito positivo por parte dos governadores para reunião desta quinta-feira com o presidente da República”, declarou.

Fonte: Portal WSCOM