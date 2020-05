Caixa Econômica paga novos lotes da primeira e segunda parcelas do auxílio emergencial nesta quinta (21)

By

Caixa Econômica paga novos lotes da primeira e segunda parcelas do auxílio...

Novos lotes do Auxílio Emergencial foram creditados pela Caixa Econômica Federal nesta quinta-feira (21). A medida é referente tanto à primeira parcela, para novos aprovados, quanto da segunda, para quem recebeu a anterior até o dia 30 de abril.

Nesta quinta, vão receber a segunda parcela 5,3 milhões trabalhadores inscritos no Cadastro Único ou que se cadastraram através do aplicativo e do site, e que receberam a primeira parcela até 30 de abril, nascidos em março e abril.

Além desse grupo, também recebem 1,9 milhão de trabalhadores beneficiários do Bolsa Família, cujo NIS termina com o número 4.

Em relação aos que recebem a primeira parcela, o novo lote de aprovados do benefício é para os nascidos em março.

Para quem vai receber a segunda parcela e não faz parte do Bolsa Família, os pagamentos apresentam algumas restrições. Uma delas é de que todos vão receber o valor por meio de conta poupança digital da Caixa. Isso vale mesmo quem recebeu a primeira parcela em outra conta.

A primeira parcela para os novos aprovados será creditada na conta informada pelo beneficiário, da forma como receberam os primeiros beneficiários, ou seja, nas contas da Caixa, na Poupança Social Digital ou em contas de outras instituições financeiras.

As pessoas desse grupo também vão poder fazer o saque em espécie do auxílio na data da liberação.

Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br.

Fonte: Agência do Rádio