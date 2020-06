Governo da PB paga 1ª parcela do 13º salário para servidores inativos hoje

O Governo da Paraíba paga hoje (19), a primeira parcela do 13º salário dos servidores inativos. A antecipação do pagamento foi confirmada na última quarta-feira (17), pelo governador João Azevêdo.

A medida irá contemplar mais de 49 mil servidores, representando um impacto superior a R$ 76,2 milhões aos cofres públicos. Já os servidores da ativa receberão a antecipação do 13º, na medida em que a arrecadação do Estado volte a melhorar, segundo informou o governador.

O secretário de Estado da Fazenda, Marialvo Laureano, destacou o esforço do governo para antecipar o pagamento, neste momento aos aposentados, apesar de o Estado registrar uma queda nominal de R$ 220 milhões em sua receita devido à pandemia do coronavírus.

“A queda na arrecadação da receita própria no período da pandemia foi impactante e agressiva. No mês de maio, ela chegou próxima a 30%, comparando com o mesmo período de 2019”, explicou.

Fonte: PB AGORA