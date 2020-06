Missas em Campina terão distanciamento, uso de máscara e higienização das mãos

A Diocese de Campina Grande divulgou como deverão ser as missas a partir deste sábado, 20, momento de flexibilização para as atividades religiosas, obedecendo o novo decreto da Prefeitura Municipal.

De acordo com o padre Rodolfo Lucena, da Paróquia de Santo Antônio, está sendo realizado um agendamento prévio dos fieis que querem participar das missas. Para isso, a Paróquia disponibiliza número de telefone da secretaria e de Whatsapp.

– As pessoas estão mandando as mensagens para dizer o horário das missas que querem participar. Chegando na igreja elas só vão entrar depois que higienizarem as mãos e serão indicadas onde sentar. O espaço será de uma distância mínima de um metro e meio para cada fiel. Pedimos que todas as pessoas venham de máscara- apelou.

Com relação aos ritos, todo um protocolo será implementado. O rito da paz, momento em que os fieis dão a Paz de Cristo, por exemplo, foi omitido pelo Bispo.

– Na Sagrada Comunhão, somente neste momento, é que o fiel poderá tirar a máscara para receber a Eucaristia. O padre, por sua vez, vai está com o acessório. O momento da oferta será realizada na saída da igreja, para que as pessoas não peguem em papel ou dinheiro durante a celebração – ressaltou.

As transmissões das missas continuarão ao vivo pela internet, as pessoas de grupo de risco e idosos devem acompanhar a liturgia em casa.

“No momento oportuno vamos aumentar a flexibilização”, finalizou.

*Com informações da TV Paraíba

Fonte: Paraiba Online