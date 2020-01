HOMEM É PRESO SUSPEITO DE ATRAIR VÍTIMAS EM APLICATIVO DE VENDAS PARA ROUBAR CARROS,NA PARAÍBA

Segundo a polícia,o homem responde por homicídio, tráfico de drogas,roubo do tipo saidinha de banco e roubo de carro. Um homem de 30 anos foi preso nesta quarta-feira (15), no bairro do Valentina, em João Pessoa, suspeito de usar um aplicativo de vendas na internet para atrair vítimas e praticar roubos de carros. Segundo a polícia, o homem responde por homicídio, tráfico de drogas, roubo do tipo saidinha de banco e roubo de carro.

Em entrevista à TV Cabo Branco, o delegado Getúlio Machado, da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas da capital, o homem vinha atuando em João Pessoa e em cidades vizinhas como Santa Rita, Sapé, Bayeux. Em relação ao roubo de carros, o homem utilizava um aplicativo onde dizia ter interesse em comprar o veículo que a vítima colocava à venda e durante o encontro realizava o roubo ameaçando os vendedores com armas de fogo.

Ainda segundo o delegado, o homem cometeu vários crimes e era fugitivo da Penitenciária de Segurança Média Juiz Hitler Cantalice, em Mangabeira.

Ele estava em regime semi aberto, mas quebrou o regime e deixou de comparecer a penitenciária no período noturno. Com isso, havia mandado de prisão contra o homem, que estava utilizando também documentos falsos. O delegado alertou ainda para o perigo de compra e venda de veículos em aplicativos devido aos riscos que os vendedores podem ter, e orientou para que os negociadores busquem informações sobre o possível comprador antes de fechar qualquer negócio.

Fonte: ENOTICIA COM PI PORTAL