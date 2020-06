Homem é preso suspeito de matar outro homem, em Cuité, no Curimataú da Paraíba

Um homem foi preso na manhã deste sábado (13) suspeito de matar outro homem, em Cuité, no Curimataú da Paraíba. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito tinha um mandado de prisão preventiva em aberto por um crime no dia 13 de janeiro deste ano. Foram apreendidos um revólver com munição e uma plantação de maconha, que foi arrancada e apreendida.