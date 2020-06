Prefeitura de João Pessoa apresenta plano de flexibilização do isolamento social; veja o que vai abrir

By

A prefeitura de João Pessoa anunciou em entrevista coletiva neste sábado (13) a flexibilização do isolamento social na cidade a partir de segunda-feira (15). Na ocasião, o professor Felipe Proenço, que está prestando consultoria para a prefeitura durante a pandemia de covid-19, apresentou uma lista de atividades que poderão funcionar e quais são as regras.

O prefeito Luciano Cartaxo destacou que o plano não representa o fim do isolamento social, que precisa ser mantido, e sim uma flexibilização dele. Uma nova avaliação será realizada no dia 29 para determinar se a flexibilização deve continuar como está, ser ampliada ou retroceder a um

nível de isolamento maior. ”Esse plano não é uma camisa de força, permite a flexibilidade tanto pra mais, quanto pra menos”, disse.

O secretário de Saúde de João Pessoa, Adalberto Fulgêncio, disse que o isolamento social praticado na cidade conseguiu achatar a curva de contaminação pelo novo coronavírus, e pediu que quem puder, continue em casa.

De acordo com Felipe Proenço o que acontece não é uma abertura total e, embora algumas atividades possam voltar a funcionar, algumas regras terão que continuar sendo obedecidas, como o uso de máscaras, o distanciamento de 1,5m entre as pessoas e as medidas de higiene.

Neste primeiro momento, a maior parte do comércio não essencial só terá permissão para funcionar por meio de drive-thru ou entrega em domicílio.

Veja o que abre e o que permanece fechado

