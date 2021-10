Homem invade residência, tranca proprietário no banheiro e pratica roubo na cidade de Sousa

By

Homem invade residência, tranca proprietário no banheiro e pratica roubo na cidade...

Por volta das 4h15 da manhã desta sexta-feira 1º, um roubo foi registrado em uma residência, localizada no bairro Alto Capanema, na cidade de Sousa.

Conforme informações, o proprietário da residência, Francisco Teotônio de Oliveira, estava dormindo na varanda do 1º andar da casa, quando foi surpreendido por uma pessoa armada, que através de ameaças, lhe trancou no banheiro e subtraiu uma TV e três celulares.

Após a ação criminosa, o bandido fugiu tomando rumo ignorado. No momento do roubo, os moradores da casa estavam dormindo. A Polícia Militar foi informada do ocorrido, passou a realizar diligências, mas o acusado não foi encontrado.

Fonte: Sertão Informado