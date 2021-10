João ressalta que não irá interferir no PT, mas descarta qualquer possibilidade de diálogo com o grupo ligado à Ricardo Coutinho

By

João ressalta que não irá interferir no PT, mas descarta qualquer possibilidade...

Na manhã desta sexta-feira (30), o governador João Azevêdo abriu a campanha estadual de prevenção contra o câncer de mama, dentro da programação do Outubro Rosa.

Após o evento o gestor estadual participou de entrevista coletiva. Questionado sobre o ingresso de Ricardo ao PT, Azevêdo disse não ter acompanhando a movimentação do partido e lembrou que se trata de uma questão interna, sobre a qual não vai interferir.

“O PT sabe e vai conduzir o seu processo. Não vou interferir, como acontecia há bem pouco tempo no estado, até porque isso não interfere no meu projeto e no meu trabalho”, destacou.

João evitou polemizar as declarações de Lula, que durante o evento garantiu empenho para que o Brasil e a Paraíba cresçam. “Eu confesso que não acompanhei até porque estava recebendo um prêmio nacional pelo reconhecimento ao trabalho que foi feito na educação durante a pandemia na Paraíba”, disse.

O governador também descartou qualquer possibilidade de diálogo entre o seu partido e o grupo político do PT chefiado pelo ex-governador Ricardo Coutinho.

“Meu partido é o cidadania. No meu partido, evidentemente, o diálogo com esse grupo político, ele não terá”, disse.

Fonte: Jornal Pagina