Homem invade UPA para tentar assassinar mulher a facada, mas acaba preso

Um homem tentou assassinar a ex-mulher, que estava internada na Unidade de Pronto Atendimento de Cruz das Armas, em João Pessoa, mas acabou sendo preso em flagrante pela Guarda Municipal.

De acordo com Vitor Freire Almeida, comandante da Guarda Municipal, o acusado, armado com uma faca, foi durante a madrugada com o mesmo objetivo, mas não conseguiu localizar a esposa e, no final da manhã desta quarta-feira (25), ele voltou ao local, mas acabou sendo preso e levado para a Delegacia da Mulher.

Ainda de acordo com Vitor Freire, as informações são de que o acusado atentou contra a mulher porque a mesma não aceitava mais conviver com o mesmo.

Fonte: Primeiras Notícias